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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını, durumunun ise hafif olduğunu açıkladı. Peki Bakan Pakdemirli'nin sağlık durumu nasıl? İşte Pakdemirli'nin paylaşımı...

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