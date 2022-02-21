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Başkan Erdoğan, Senegal'e gitmek için Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Başkan Erdoğan, Senegal’e gitmek için Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden ayrıldı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarını tamamlamasının ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden ayrıldı. Başkan Erdoğan, Senegal temaslarını tamamladıktan sonra Gine Bissau’yu ziyaret edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde temaslarını tamamlamasının ardından Senegal'e gitmek üzere ülkeden ayrıldı. Erdoğan, havalimanında Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından uğurlandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte katılacak.

Bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanan Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nin yeni binalarının resmi açılışını da gerçekleştirecek.



Başkan Erdoğan Senegal temaslarını tamamladıktan sonra Gine Bissau'yu ziyaret edecek.

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