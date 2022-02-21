Başkan Erdoğan, Senegal’e gitmek için Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden ayrıldı





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte katılacak.