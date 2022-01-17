CHP heyeti yerini aldı! Osman Kavala davasında kritik gün
Yargıtay'ın bozduğu Çarşı Davası ile İstinaf Mahkemesi'nce bozulan Gezi Ana Davası'nın birleştirilmesinin ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da arasında bulunduğu toplam 52 sanıklı davanın üçüncü duruşması başladı. Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala, duruşmaya katılmadı. Tutuksuz bazı sanıklar ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.
KAVALA'YA TAHLİYE İSTEDİLER
Duruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde Kavala'ya destek olan bir grup tarafından basın açıklaması yapıldı. Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen grupta CHP'li Özel, Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu da vardı.
SAVUNMALAR ALINIYOR
Duruşmaya sanıklardan avukat Can Atalay'ın savunmasıyla başlandı. Atalay, "Gezi Parkı'nda ağaçlar kesiliyor" bahanesiyle Haziran 2013'te başlatılan ve Türkiye'nin kaosa sürüklendiği olayları savundu. Kanlı olayları, halkın meşru eylemi olarak gösteren Atalay, Gezi'nin toplumsal ve siyasal bakiyesini ellerinden geldiğince taşıyacaklarını söyledi. Atalay, davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala'nın da serbest bırakılmasını istedi.
KAVALA'NIN TUTUKLULUĞU İNCELENECEK
Atalay'ın ardından sanık Tayfun Kahraman ve Ayşe Mücella Yapıcı savunma yaptı. Duruşma, sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.
Sanıkların savunmalarının ardından davanın tek tutuklu sanığı olan işadamı Osman Kavala'nın tutukluluk durumuyla ilgili de karar verilecek.
ABD VE AVRUPA'NIN RADARINDA
18 Ekim 2021'de Ankara'da görev yapan ABD, Almanya ve Fransa da dahil 10 ülkenin büyükelçileri Kavala'nın serbest bırakılması için ortak bir basın açıklaması yayınlamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisi üzerine büyükelçiler geri adım atmış ve Türkiye'nin iç işlerine karışma amaçları olmadığını duyurmuşlardı.
DAVALAR BİRLEŞTİ
Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. İkinci kez yapılan yargılamada önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 15 Temmuz davası birleştirilmiş, ardından dava Yargıtay tarafından bozulan 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti.
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