CHP heyeti yerini aldı! Osman Kavala davasında kritik gün

KAVALA'YA TAHLİYE İSTEDİLER

Duruşma öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde Kavala'ya destek olan bir grup tarafından basın açıklaması yapıldı. Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen grupta CHP'li Özel, Tanrıkulu ve Kaftancıoğlu da vardı.