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Son dakika: "Poyrazköy" soruşturmasında yeni gelişme: 68 şüpheli hakkında iddianame! Aralarında eski emniyet müdürleri de var

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Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: Poyrazköy soruşturmasında yeni gelişme: 68 şüpheli hakkında iddianame! Aralarında eski emniyet müdürleri de var

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturmada, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 68 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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