Son dakika: Osman Kavala hakkında karar verildi! Osman Kavala tutuklu mu kalacak?

Osman Kavala'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada en son 26 Kasım'da duruşma yapılmış, mahkeme heyeti oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Avukatlar tarafından bu karara yapılan itirazı ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Aralık'ta reddetmişti. Kavala'nın bir sonraki duruşması 17 Ocak'ta yapılacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutuklu bir sanığın ayda bir dosyasının incelenmesi ve tutukluluk durumunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Kavala'nın yargılaması yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti bugün Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesini gözden geçirdi. Heyet, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.