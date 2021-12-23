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Son dakika: Osman Kavala hakkında karar verildi! Osman Kavala tutuklu mu kalacak?

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Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika: Osman Kavala hakkında karar verildi! Osman Kavala tutuklu mu kalacak?

Son dakika haberleri... İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yargıtay 18 Mart'ta Çarşı sanıkları ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi yapmıştı.

Osman Kavala'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada en son 26 Kasım'da duruşma yapılmış, mahkeme heyeti oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Avukatlar tarafından bu karara yapılan itirazı ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Aralık'ta reddetmişti. Kavala'nın bir sonraki duruşması 17 Ocak'ta yapılacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutuklu bir sanığın ayda bir dosyasının incelenmesi ve tutukluluk durumunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Kavala'nın yargılaması yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti bugün Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesini gözden geçirdi. Heyet, Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ÇARŞI GRUBU İLE BİRLİKTE YARGILANIYOR

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. 2'nci kez yapılan yargılamada önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 15 Temmuz davası birleşmiş, ardından dava 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti.

Beşiktaş Spor Kulübünün taraftar grubu olan Çarşı üyelerinin Gezi Parkı olayları nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ise tüm sanıklar "darbe teşebbüsü", "örgüt" ve "izinsiz gösteri" suçlarından beraat etmiş, mahkeme 35 Çarşı üyesinden 4'üne patlayıcı madde ve silah bulundurma suçundan ceza vermişti.

Yargıtay 18 Mart'ta Çarşı sanıkları ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi yapmıştı.

OSMAN KAVALA OLAYI NEDİR?

Osman Kavala kimdir, neden tutuklu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 10 ülke casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yaparak Türkiye'ye müdahale girişiminde bulundu. İşte, Osman Kavala olayı nedir? Osman Kavala kimdir, neden tutuklu?

Casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Büyükelçilere "Hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği" iletildi.

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Türkiye büyükelçilikleri yaptıkları ortak açıklama ile casusluk ve darbe teşebbüsü suçlamalarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti.

SÖZDE İŞ ADAMI

Peki kimdir Osman Kavala? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Karaman, "Osman Kavala 15 Temmuz'da, Gezi kalkışmasında ve 17-25 kalkışmasında etkin rol oynayan bir sözde iş adamı. Kendisi iş adamı olarak tanınıyor fakat ABD'li spekülatör Soros'un Türkiye temsilcisi olarak biz kendisini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"OSMAN KAVALA" KİMDİR?

+ ROBERT KOLEJİ VE MANCHESTER ÜNİVERSİTESİ MEZUNU

+ 1982'DEN BU YANA KAVALA HOLDİNG'İ YÖNETİYOR

+ 1988'DE F-16'LARIN ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİNE TALİP OLDU

+ GEORGE SOROS'UN KURUCUSU OLDUĞU, LİBERAL İŞGAL GÜCÜ "AÇIK TOPLUM ENSTİTÜSÜ"NÜN DANIŞMA KURULU'NDA YER ALDI

+ ANADOLU'DAKİ ETNİK-KÜLTÜRLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPTI

+ ANADOLU KÜLTÜR A.Ş.'NİN KURUCUSU

+ TÜRKİYE EKONOMİK VE SOSYAL ETÜTLER VAKFI TESEV'İN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

+ TARİH VAKFI'NIN SPONSORU

+ YURTTAŞLAR DERNEĞİ'NİN ÜYESİ

+ RUSYA'DA KABUL EDİLEN PKK-PYD'DEN AĞIRLADIĞI HEYETİN ARASINDAYDI

+ DÜNYADA KARA PROPAGANDA FAALİYETLERİ YÜRÜTTÜ

+ FETÖ ELEBAŞININ TÜRKİYE'YE GÖNDERDİĞİ KİŞİLERLE GÖRÜŞTÜ

+ SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUKLA SUÇLANIYOR

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