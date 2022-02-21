Çirkinlikte birbirleriyle yarışıyorlar! CHP ve İYİ Parti’den skandal sözler

Uygur, paylaşımının devamında "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" şeklinde sözler sarf etti.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Uygur'un paylaşımına AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, sert sözlerle tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Büyükdağ, "CHP'li Bülent Uygur'un; kadın cinsiyeti üzerinden vermek istediği mesaj kadına bakış açısını ortaya koyuyor! Kadına karşı şiddetle mücadele ettiğimiz gibi; bu zihniyete sahip olanlarla da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.