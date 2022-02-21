Çirkinlikte birbirleriyle yarışıyorlar! CHP ve İYİ Parti'den skandal sözler
CHP'li Bülent Uygur ile İYİ Partili Aytun Çıray'ın, eleştiri için seçtikleri üslup, büyük tepki çekti. CHP'li Uygur, kadın bedeni üzerinden yağ fiyatlarını eleştirirken, İYİ Partili Çınar ise, 1915 Çanakkale Köprüsü projesini geçiş garantisi üzerinden eleştirerek, proje formatını "yap işlet/becer" ifadelerini kullanarak tanımladı.
İYİ Parti'li olan ancak yerel seçimlerde CHP listesinden Buca Belediye Meclis Üyesi seçilen ve seçimlerden sonra CHP'de kalmayı tercih eden Bülent Uygur, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile yakın ilişki içinde olduğu bilinen Uygur, Facebook'taki paylaşımında kadın cinsiyeti üzerinden yağ fiyatlarını eleştirdi.
Paylaşımında elinde yağ şişesi bulunan bir kadının fotoğraflarına yer veren Uygur, "Şu sadeliğe, şu tada, şu duruşa, şu zarafete bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor" gibi skandal ifadeler kullandı.
Uygur, paylaşımının devamında "Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem" şeklinde sözler sarf etti.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
Uygur'un paylaşımına AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, sert sözlerle tepki gösterdi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Büyükdağ, "CHP'li Bülent Uygur'un; kadın cinsiyeti üzerinden vermek istediği mesaj kadına bakış açısını ortaya koyuyor! Kadına karşı şiddetle mücadele ettiğimiz gibi; bu zihniyete sahip olanlarla da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.
ÇIRAY'A BÜYÜK TEPKİ
Bir skandal açıklama da İYİ Partili Aytun Çıray'dan geldi.
2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olma özelliğine sahip olan köprünün, kesin açılış tarihinin belirlenmesi üzerine muhalefet kanadından eleştiri sesleri yükselmeye başladı.
"YAP İŞLET BECER"
Eleştiri yapanlar arasında yer alan İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, kullandığı çirkin üslup ile büyük tepki topladı.
Çıray, dev projeyi geçiş garantisi üzerinden eleştirirken projenin formatını "yap işlet/becer" sözleriyle tarif etti.
Aytun Çıray, "Yap işlet/becer(!) devret modeliyle yapılan köprünün ihalesini Limak-Daelim-SK-Yapı Merkezi ortaklığı kazanmıştı. Hazine, otomobil başına 15 euro+KDV'den günlük 45 bin geçiş garantisi vermişti. Geçişler en az 275 TL olacak. Ve devlet şirkete her gün en az 10,5 milyon ödeyecek." ifadelerini kullandı.
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