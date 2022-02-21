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Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe: 83 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 83 kişi gözaltına alındı.

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