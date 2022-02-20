Başkan Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ulaştı. Başkan Erdoğan burada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 18.25'de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne vardı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Erdoğan burada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı.
İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.
Başkan Erdoğan ziyareti kapsamında, Tshisekedi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
Başkan Erdoğan, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine de katılacak.
İki liderin daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik ediyor.
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