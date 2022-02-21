Senegal’e Türk damgası! Afrika Uluslar Kupası’nın şampiyonuna yeni stat! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

DÖRT DÖRTLÜK ÖZELLİKLERE SAHİP



Şantiyede yüzde yetmişi Senegalli yüzde otuzu Türk olmak üzere 2500 kişi istihdam edildiği projenin tamamı için 1.450 konteyner sevkiyatı, 3 kargo uçağı nakliyesi ile gerçekleştirildi. Tüm Mimarlık ve Mühendislik disiplinlerinin Türk firmalar liderliğinde gerçekleştiği inşaatta 155yerel firma haricinde 349 Türk tedarikçi ve 8 uluslar arası firma ile çalışıldı.