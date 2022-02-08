Son dakika: 81 ile TURKOVAC müjdesi! Bakan Koca resmen duyurdu: Aşı olmayan kalmasın
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC hakkında 83 milyona müjdeli haberi verdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, ""TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın" ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TURKOVAC'ın 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" dedi.
TURKOVAC VARYANTA KARŞI ETKİLİ Mİ?
Yerli aşı adayı Turkovac'ın çeşitli varyantlar üzerinde etkinliğine yönelik çalışmalar da yürütülüyor.
Bu çerçevede aşının "Alfa varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğu" belirlenirken, izole edilen Delta varyantı üzerindeki incelemeler devam ediyor.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen Turkovac aşısının İngiliz (Alfa) varyantına karşı etkili olduğunu daha önce yaptıkları çalışmayla ortaya koyduklarını söyledi. Çalış, ERÜ'nün projesiyle Özdarendeli ve ekibinin Delta varyantına yönelik de çalışma başlattığını, bu varyantın izole edilmesinde de başarı elde ettiklerini kaydetti.
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