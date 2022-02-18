18 Şubat 2022, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan cuma namazını Hazreti Ali Camisi’nde kıldı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de eşlik etti.

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