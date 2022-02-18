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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Son dakika: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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