07 Şubat 2022, Pazartesi
Tekirdağ'da Türkiye'nin yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a büyük ilgi
Türkiye'nin yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başladı. Tekirdağlılar Türkiye'nin yerli ve milli Covid-19 aşısı TURKOVAC için hastaneye akın etti. Aşının uygulanmasına başlandığı ilk saatlerde binlerce kişi aşı oldu.
Giriş Tarihi: 07.02.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 16:32
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