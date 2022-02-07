Tekirdağ’da Türkiye’nin yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC’a büyük ilgi

Gördüğünüz gibi teveccüh ve son derece fazla. Hastalarımız özellikle Turkovac'ı tercih ediyor ve bizden bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kişisel koruyucuların dışında aşıların zamanında tam dozunda uygulanmış olması çok önemli. Biz özellikle bunları vurguluyoruz. Vaka sayılarının artıyor olması aşının gücünü azaltmıyor tam tersine aşının gücünden dolayı vakalarda hastane yatışı yoğun bakım yatışını emsal dönemlere kıyasla son derece az görüyoruz ve bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz.