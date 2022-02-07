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Tekirdağ'da Türkiye'nin yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a büyük ilgi

Türkiye'nin yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başladı. Tekirdağlılar Türkiye'nin yerli ve milli Covid-19 aşısı TURKOVAC için hastaneye akın etti. Aşının uygulanmasına başlandığı ilk saatlerde binlerce kişi aşı oldu.

Giriş Tarihi: 07.02.2022 16:31 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022 16:32
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Tekirdağ’da Türkiye’nin yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC’a büyük ilgi

Acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac'a Tekirdağ'da yoğun ilgi var. Şuana kadar Tekirdağ'da yaklaşık 4 bine yakın Turkovac aşısı yapıldı.

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Tekirdağ’da Türkiye’nin yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC’a büyük ilgi

Türkiye'nin yerli ve milli Covid-19 aşısı Turkovac aşısı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde uygulanmaya devam ediyor.

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Tekirdağ’da Türkiye’nin yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC’a büyük ilgi

Randevusunu alan Tekirdağlı vatandaşlar, randevu öncesi hastaneye gelerek, yerli aşıyı olmak için sıralarını bekliyor.

Tekirdağ'da şuana kadar 4 bine yakın yerli ve milli Turkovac aşısı gerçekleştirildi.

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Tekirdağ’da Türkiye’nin yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC’a büyük ilgi

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Lütfi Çağatay Onar yaptığı açıklamada, "Aralık ayının son haftasın da Turkovac, Tekirdağ şehir Hastanesinde de tüm Türkiye'de olduğu gibi Şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bilindiği üzere inaktif bir aşı. Etkililiği ve güvenirliği dünyadaki emsallerine kıyasla daha üstün bir aşı Turkovac aşısı. Aralığın son haftasında üç yüzün üzerinde bir aşı yapmıştık. Toplamda Şubat ayının ikinci haftası itibariyle 3 bin 800 aşı Tekirdağ Şehir hastanesinde uygulandı.

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Tekirdağ’da Türkiye’nin yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC’a büyük ilgi

Gördüğünüz gibi teveccüh ve son derece fazla. Hastalarımız özellikle Turkovac'ı tercih ediyor ve bizden bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kişisel koruyucuların dışında aşıların zamanında tam dozunda uygulanmış olması çok önemli. Biz özellikle bunları vurguluyoruz. Vaka sayılarının artıyor olması aşının gücünü azaltmıyor tam tersine aşının gücünden dolayı vakalarda hastane yatışı yoğun bakım yatışını emsal dönemlere kıyasla son derece az görüyoruz ve bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz.