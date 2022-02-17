17 Şubat 2022, Perşembe
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TBMM Karma Komisyonu HDP'li Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.02.2022
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TBMM Karma Komisyonu HDP’li Güzel’in dokunulmazlık dosyası için toplandı

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlık dosyası için toplandı.

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