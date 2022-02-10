HDP’li Semra Güzel’in terörist sevgilisinin annesi tek tek itiraf etti: Bizi Metina’ya o götürdü

SEMRA GÜZEL İLE ÖRGÜT KAMPINA GİTTİK

Bunun üzerine Volkan Bora'nın örgüte katıldığını düşündüğünü ve Diyarbakır'a Semra Güzel'in yanına gittiğini söyleyen Songül Bora, "2014 yılı Haziran ayında Semra Güzel ile Kuzey Irak'a gitmek için Diyarbakır'da buluştum. Diyarbakır'dan Şırnak'a, oradan da Habur sınır kapısını geçtikten sonra bir minibüse bindik.Minibüsün nereye gideceğini bilmiyordum. Irak'ta 15 dakika boyunca yol aldık, inilecek yeri Semra Güzel biliyordu. Irak'ta tam olarak ismini ve yerini bilmediğim bir yerde Semra Güzel ile birlikte minibüsten indik. Örgüt kıyafetli, ellerinde namlulu silah olan iki kadın geldi yanımıza. Semra ile konuştular. Daha sonra örgüt mensuplarının araçlarına bindik. Araca binmemiz ile birlikte benim gözlerimi bağladılar. Bir saat kadar yol aldıktan sonra araç durdu ve aşağıya indikten sonra gözlerimi açtılar.

İndiğimiz yer PKK/KCK terör örgütünün bir kampıydı. Volkan Bora'yı görmek istedim. Semra örgüt mensupları ile irtibatı sağlıyordu. Volkan Bora'nın orada olmadığını söylediler ben de Volkan'ı görmeden bir yere gitmem dedim. O geceyi Semra Güzel ile birlikte kamelyada geçirdik. Akşam üzeri Volkan Bora bizim bulunduğumuz yere geldi. Orada bir süre görüştük" dedi.