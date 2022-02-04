HDP'li Semra Güzel'in savunması çöktü! İşte yalanlar ve gerçekler
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında oluşturulan TBMM Hazırlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, komisyonun, oy çokluğuyla Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiğini bildirdi. Terörün siyasi ayağı HDP, Bora ile Güzel'in aynı üniversiteye gidip burada tanıştığını ve nişanlandığı savunmuştu. Harran Üniversitesi'ne soruldu. Bora bu üniversiteye gitmemiş. Kayıtlara göre açık öğretimden terk görünüyor.
TBMM, terör örgütü PKK'nın kamplarında terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılıp yargılanması için ilk kararı verdi. Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nun oluşturduğu hazırlık komisyonu, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy verdi.
HDP'li üye ise ret oyu kullandı. Hazırlık komisyonu muhalefet şerhlerinin ve raporun yazılması için 8 Şubat'a kadar süre verdi.
Hazırlık komisyonu raporunun hızla karma komisyon gündemine gelmesinin ardından, Güzel'e 15 Şubat'a kadar üst komisyon yazılı ya da sözlü savunma yapması için süre verecek. Karma komisyonda görüşmelerin tamamlanmasından sonra dosya Genel Kurul gündemine inecek ve son karar burada verilecek.
YALANLARI ORTAYA ÇIKTI
Terörist Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel dosyası ile ilgili TBMM Karma Komisyonu tarafından oluşturulan hazırlık komisyonu da detaylı bir inceleme yaptı. Mahkeme ve ilgili valiliklerden bilgiler istedi. Güzel'in neden terör örgütünün kamplarında olduğuna yönelik 'Nişanlısıydı, aynı okulda okuyorlardı" gibi savunmalar çöktü. İşte hazırlık komisyonunu ulaştığı o bilgiler:
AYNI OKULA GİTMEMİŞLER
HDP, Bora ile Güzel'in aynı üniversiteye gidip burada tanıştığını ve nişanlandığı savunmuştu. Harran Üniversitesi'ne soruldu. Bora bu üniversiteye gitmemiş. Kayıtlara göre açık öğretimden terk görünüyor.
DEFALARCA KANDİL'E GİTTİ
İçişleri Bakanlığı'na Güzel'in Habur'dan çıkışlarıyla ilgili yazı yazıldı. Gelen yanıta göre iddia edildiği gibi bir değil 7-8 kez çıkış yapmış. 11 gün kaldığı dönemler bile olmuş.
SADECE TERÖRİSTLER GİRİYOR
Savcılıktan yeni bir evrak daha geldi ve dosyaya eklendi. Burada yakalanan bir teröristin, Güzel'in de kaldığı terör örgütü kamplarına ilişkin verdiği bilgiler yer alıyor. Terörist, "O kampa giriş çıkışlar o kadar kolay değil. Gelenler kampın içinde değil, daha uzakta bulunan ziyaretçi bölümünde bekliyorlar. Görüşmeler orada yapılıyor. Ziyaretçilerin kampa girişi yasak" dedi. Böyle bir yere Güzel elini kolunu sallayarak rahatça girip çıkabildi.
LEYLA GÜVEN'İ SAKLAMIŞ
Komisyonda bulunan dosyada, milletvekilliği düşürülen Leyla Güven'in Semra Güzel'in evinde saklandığına dair bilgiler de yer alıyor.
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