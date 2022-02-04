HDP’li Semra Güzel’in savunması çöktü! İşte yalanlar ve gerçekler

AYNI OKULA GİTMEMİŞLER

HDP, Bora ile Güzel'in aynı üniversiteye gidip burada tanıştığını ve nişanlandığı savunmuştu. Harran Üniversitesi'ne soruldu. Bora bu üniversiteye gitmemiş. Kayıtlara göre açık öğretimden terk görünüyor.

DEFALARCA KANDİL'E GİTTİ

İçişleri Bakanlığı'na Güzel'in Habur'dan çıkışlarıyla ilgili yazı yazıldı. Gelen yanıta göre iddia edildiği gibi bir değil 7-8 kez çıkış yapmış. 11 gün kaldığı dönemler bile olmuş.