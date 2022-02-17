Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Engelli Memur Ataması Programında önemli açıklamalar







192 BİN SINIRINA DAYANDI

Bugün ataması yapılacak 2 bin 927 kişinin işlerinin ve görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu atama ile kamudaki engelli memur sayısının 66 bine ulaşacağını ifade etti. Hükümete geldiklerinde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memurun bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bugüne kadar yaptıkları atamalarla engellilerin hem hayata katılmalarını hem de kendileriyle birlikte topluma faydalı işler üreten bireyler haline dönüşmelerini sağladıklarını söyledi.

Törende, kamuda çalışan engelliler adına konuşma yapan Turgay Karakaş'ı tebrik eden Erdoğan, kendisinin çok önemli bir alanda hizmet verdiğini kaydetti.

Kamudaki engelli işçi sayısının da bu süreçte 127 bine yaklaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Böylece son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Son olarak kamu kuruluşlarında 4-B, yani sözleşmeli statüsünde görev yapan personel için de yüzde 3 engelli çalıştırma mecburiyeti getirerek 12 bin engelli kardeşimize daha istihdam alanı açtık." dedi.