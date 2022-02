Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Engelli Memur Ataması Programında önemli açıklamalar

65 BİN LİRAYA KADAR HİBE DESTEĞİ

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvuru ücretini de kaldırarak memur olmak isteyen engellileri bu dertten kurtardıklarını anımsatan Erdoğan, diğer yandan engellilerin özel sektörde ve kendi girişimlerinde de görünürlüklerinin giderek arttığını vurguladı.

Artık her vatandaş gibi engelli vatandaşların da kabiliyetlerini, birikimlerini, gayretlerini sergileyerek iş hayatında yerlerini alabildiğini, iyi konumlara gelebildiğini aktaran Erdoğan, bu kapsamda 3 bin 200 engelli vatandaşa kendi imkanını kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verdiklerini dile getirdi. Bu tablonun gerisinde, engellilerin her seviyede rahatça eğitim alabilmelerini temin edecek altyapının kurulmuş, kendilerine gereken tüm desteklerin ve teşviklerin sağlamış olmasının bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Yeter ki gönüller, kalpler, fikirler engelli olmasın. Onun dışındaki her engeli aşacak iradeye, azme, güce, imkana sahibiz." diye konuştu.