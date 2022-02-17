Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Engelli Memur Ataması Programında önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Engelli Memur Ataması programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'yle, engellilerimizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz." dedi. Erdoğan, "Döviz kuru prangasını parçalayıp atacağız, sırada enflasyonu tek haneye indirmek var." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi" törenine katıldı.
Buradaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, kadim gelenekteki "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışının, Anayasa'daki ifadesiyle "sosyal devlet" ilkesinin bir tezahürü olarak gördüğü Engelli Kamu Personeli Atama Töreni'nde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
192 BİN SINIRINA DAYANDI
Bugün ataması yapılacak 2 bin 927 kişinin işlerinin ve görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu atama ile kamudaki engelli memur sayısının 66 bine ulaşacağını ifade etti. Hükümete geldiklerinde kamuda sadece 5 bin 777 engelli memurun bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bugüne kadar yaptıkları atamalarla engellilerin hem hayata katılmalarını hem de kendileriyle birlikte topluma faydalı işler üreten bireyler haline dönüşmelerini sağladıklarını söyledi.
Törende, kamuda çalışan engelliler adına konuşma yapan Turgay Karakaş'ı tebrik eden Erdoğan, kendisinin çok önemli bir alanda hizmet verdiğini kaydetti.
Kamudaki engelli işçi sayısının da bu süreçte 127 bine yaklaştığına dikkati çeken Erdoğan, "Böylece son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Son olarak kamu kuruluşlarında 4-B, yani sözleşmeli statüsünde görev yapan personel için de yüzde 3 engelli çalıştırma mecburiyeti getirerek 12 bin engelli kardeşimize daha istihdam alanı açtık." dedi.
65 BİN LİRAYA KADAR HİBE DESTEĞİ
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na başvuru ücretini de kaldırarak memur olmak isteyen engellileri bu dertten kurtardıklarını anımsatan Erdoğan, diğer yandan engellilerin özel sektörde ve kendi girişimlerinde de görünürlüklerinin giderek arttığını vurguladı.
Artık her vatandaş gibi engelli vatandaşların da kabiliyetlerini, birikimlerini, gayretlerini sergileyerek iş hayatında yerlerini alabildiğini, iyi konumlara gelebildiğini aktaran Erdoğan, bu kapsamda 3 bin 200 engelli vatandaşa kendi imkanını kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verdiklerini dile getirdi. Bu tablonun gerisinde, engellilerin her seviyede rahatça eğitim alabilmelerini temin edecek altyapının kurulmuş, kendilerine gereken tüm desteklerin ve teşviklerin sağlamış olmasının bulunduğuna işaret eden Erdoğan, "Yeter ki gönüller, kalpler, fikirler engelli olmasın. Onun dışındaki her engeli aşacak iradeye, azme, güce, imkana sahibiz." diye konuştu.
ÖĞRENCİSİ SAYISI 58 BİNDEN 320 BİNE ÇIKTI
"Hafiza-i beşer nisyan ile malüldür." sözünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Geçmişte yaşadığımız pek çok sıkıntı gibi engelli vatandaşların hangi şartlar, hangi zorluklar, hangi yokluklar, hangi vicdan yaralayıcı görüntüler içinde hayatını sürdürdüğünü de çabuk unuttuk. Bu ülkede, evinin en ücra köşesinde kilitli bir kapı ardında, her türlü insani imkandan yoksun şekilde yaşamaya mahkum edilmiş engelliler vardı. Bu ülkede, zincirle veya iple bir yere bağlanıp, kendi evinin içinde dahi hayata karışmasına asla izin verilmeyen engelliler vardı. Bu ülkede, sokağa çıktığında horlanan, çok kötü muamelelere maruz kalan engelliler vardı. Herhangi bir ailede engelli bireyin olmasının o ailenin hayatının kararması anlamına geldiği dönemler yaşadık. Normal şartlarda geçimin sağlamakta, evine bakmakta, ihtiyaçlarını karşılamakta zaten zorlanan ailelerin, engelli bireylerin yükü altında ezildiği dönemler yaşadık. Hükümete geldiğimizde ülkemizin her kesimi gibi engellilerimizi de uzun yılların birikimi olan ihmallerin, dertlerin, beklentilerin içinde bulduk. Hemen işe koyulduk ve sorunun çözümü için dört bir koldan çalışmaya başladık."
Öncelikle engelli bireylerin aileleri üzerindeki maddi yüklerini ortadan kaldıracak tedbirler aldıklarını belirten Erdoğan, engellilerin bakım evleri veya benzeri yerlere kapatılmasına gerek kalmadan, kendi aileleri yanında ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini temin ettiklerini söyledi.
Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi uygulamaları devreye aldıklarını anımsatan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla evde bakım yardımı alan engelli sayısı 535 bin 700'e ulaştı. Okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrenci sayısı 58 binden 320 bine çıktı. Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören engelli sayısı da 7 binden 50 bin sınırına dayandı." şeklinde konuştu.
2030 ENGELSİZ VİZYON BELGESİ
Üniversitelerin tamamında sayıları 50 bine yaklaşan yüksek öğrenim öğrencilerine hizmet veren Engelli Öğrenci Koordinasyon Merkezi kurulduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sadece eğitimle kalmadık, hayatın her alanında engellilerimizin hizmetlere erişimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmasını sağladık. Ulaşım araçlarından binalara kadar pek çok yerde erişilebilirliği kolaylaştıracak düzenlemeler yaptık. Verdiğimiz desteklerle, hayata geçirdiğimiz ücretsiz ulaşım uygulamaları vasıtasıyla engellilerin hayata katılımını kolaylaştırdık, teşvik ettik. Engellilerimizin önlerinin açıldığında nasıl büyük başarılar ortaya koyabileceklerinin en güzel örneklerine spor alanında şahit oluyoruz. Uluslararası müsabakalarda madalya üstüne madalya kazanan engelli sporcularımız bayrağımızı gururla dalgalandırırken, bizleri de sevince boğuyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizle azimle, coşkuyla, aşkla hayata sarılan engellilerimizi gördükçe, yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Şimdi de hazırladığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile tüm bu çalışmaları daha ileriye taşımayı, engellilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz, her vatandaşımız gibi engelli kardeşlerimizi de Allah için seviyor, onlara Allah rızası için hizmet veriyoruz. Niyet halis olunca, niyet hayır olunca akıbette ona göre tecelli ediyor."
Ülkelerin ve milletlerin tarihlerinde, onların asırlık yürüyüşlerine istikamet veren dönüm noktaları bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'nin de bin yıllık vatanı olan Anadolu'da bu şekilde pek çok dönüm noktası yaşadığını kaydetti.
Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nden kısa bir süre sonra İznik'te Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunun bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, "Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi tarafından Söğüt'te dikilen ve kısa sürede 3 kıta 7 iklimi altında toplayan Osmanlı Devleti'nin kuruluşu da böyle bir dönüm noktasıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından dört bir yandan paramparça edilmeye çalışılan vatanımızın, elimizde kalan son parçası Anadolu'da yükselttiğimiz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı da böyle bir dönüm noktasıydı." ifadesini kullandı.
Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şimdi de Anadolu'daki varlığımız, Cumhuriyet'imizin 99 yıllık birikimi ve geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı üzerinde yeni bir tarihi hamlenin hazırlıkları içerisindeyiz. Yunus Emre 'Hamdık, piştik, yandık' diyor ya. İşte biz de ülkemizi, hamlık dönemini geride bırakıp, pişme dönemine geçirmek için verdiğimiz mücadelenin son aşamasındayız. Osmanlı için bu kritik sıçrama dönemi İstanbul'un fethiydi. Bizim için de bu dönem, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma, yani 2023 hedeflerimize ulaşma, 2053 vizyonumuza kilitlenme sürecidir. Milletçe bu safhaya gelene kadar çok mücadele ettik, çok çalıştık, çok emek harcadık, çok bedel ödedik, çok fedakarlık yaptık. Hani derler ya 'yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik.' İşte biz de uğraştık, didindik, çabaladık, kuyruğuna geldik."
FAİZ, DÖVİZ KURU, ENFLASYON PRANGASINI DA PARÇALAYIP ATACAĞIZ
Dünya dengeleri, küresel sağlık krizi ve onun açığa çıkardığı ekonomik sarsıntılarla bozulurken Türkiye'nin hazırlıklarının karşılığını, yatırımla istihdamla üretimle ihracatla cari fazlayla büyüme yoluyla aldığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkıntılar da olduğuna dikkati çekti.
"Vesayetten darbelere, terörden ekonomik tuzaklara kadar nice saldırıları göğüslemiş bir ülke olarak, bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." diyen Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Hayat pahalılığı başta olmak üzere, kimi konjonktürel meselelerin bizi asıl hedeflerimizden, asıl vizyonumuzdan koparmasına izin veremeyiz. Vesayetin gücünü nasıl kırdıysak darbecilerin önünü nasıl kestiysek terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek ekonomik tetikçilere meydanı nasıl bırakmadıysak vatandaşlarımızı bugünkü sıkıntıların pençesinden de Allah'ın izniyle kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefiyle hazırladığımız programımızı adım adım uyguluyoruz. Ülkemizin ayağına vurulan her pranga gibi, faiz prangasını da döviz kuru prangasını da enflasyon prangasını da parçalayıp atacağız. Dikkat ederseniz artık faiz tartışması, gündemden önemli ölçüde düştü. Aynı şekilde döviz kuru da istikrara kavuştu. Şimdi sırada enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme var. Ekonomi programımızın birinci amacı insanlarımızı işsiz, aşsız, gelirsiz bırakmamaktır. Yani istihdamı güçlendirmektir. Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi savrulmalar yaşadığı istihdamda, biz salgın döneminde 3 milyon artış sağlamayı başardık. Böylece toplam istihdamı tarihimizde ilk defa, 30 milyonun üzerine çıkardık. Bu ne demek biliyor musunuz? Ülkemizde çalışabilecek çağ nüfusunun neredeyse yarısı istihdam ediliyor demektir."
TÜRKİYE EKONOMİDE TARİHİNİN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNE GİRDİ
Sanayi, üretim, lojistik tarafında sıkıntı olmadığını, baharla birlikte turizm ve inşaat sezonunun açılacağını, böylece istihdam oranının hızla artmaya devam edeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Siz sürekli felaket senaryoları yazarak milletin moralini bozmaya, umudunu zayıflatmaya, karamsarlık aşılamaya çalışanlara sakın ha bakmayın." dedi.
Türkiye'nin ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girdiğine işaret eden Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yaz aylarıyla birlikte bu tablonun olumlu etkilerini hep birlikte görmeye başlayacak, 2023'e de Cumhuriyeti'mizin 100'ncü yılına yakışır bir siyasi ve ekonomik güçle gireceğiz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Yeter ki biz şu birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Emin olun gerisi çok kolay. Hep diyorum ya 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."
Engellilere verilen hizmetlerde katkısı olanlara teşekkür eden Başkan Erdoğan, ataması yapılanları da tebrik etti.
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