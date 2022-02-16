15 ile kar yağacak! A Haber muhabiri canlı yayında kar yağacak illeri açıkladı | İşte 5 günlük hava durumu

UZMAN İSİMDEN FLAŞ UYARI

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından meteorolojik verilere göre önemli bir değerlendirmede bulundu. Bu ay sonu ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen soğuk ve yağışlı hava ihtimalinin azaldığını belirten Şen, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün ülke genelinde yağış yok, parçalı bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis olabilir.