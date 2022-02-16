15 ile kar yağacak! A Haber muhabiri canlı yayında kar yağacak illeri açıkladı | İşte 5 günlük hava durumu
Kar yağışı bekleyen milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "15 ile kar yağışı" uyarısının detaylarını canlı yayında anlattı. Meteoroloji'nin raporunu aktaran Karataş, kar yağacak illeri açıkladı. Peki İstanbul ve Ankara'ya kar yağacak mı? İşte 5 günlük hava durumu.
Kar yağışı yeniden Türkiye'yi etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 il için kar yağışı uyarısında bulundu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, kar yağacak iller hakkındaki verileri canlı yayında anlattı.
16 - 20 Şubat tarihlerini işaret eden Karataş, Meteoroloji'nin hava durumu tahmin raporunu aktardı. Raporda Cuma ve Cumartesi günü için 15 ile kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Karataş A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"15 il için kar yağışı uyarısında bulunuldu. İstanbul'da da Cuma gününe kadar kapalı bir hava ve cuma günü ise yağış beklendiği belirtildi. Cumartesi günü ise İstanbul'da yine sıcaklıkların 10 derece olacağı ifade edildi."
CUMA VE CUMARTESİ 15 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Çarşamba ve perşembe günü iç kesimlerde sisli havanın hakim olması beklenirken kıyı kesimlerde de güneşli hava görülecek. Cuma ve cumartesi günü ise 15 ilde kar yağışı bekleniyor.
Bu iller arasında Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum ve Hakkari yer aldı.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
UZMAN İSİMDEN FLAŞ UYARI
Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından meteorolojik verilere göre önemli bir değerlendirmede bulundu. Bu ay sonu ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen soğuk ve yağışlı hava ihtimalinin azaldığını belirten Şen, şu açıklamalarda bulundu:
"Bugün ülke genelinde yağış yok, parçalı bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis olabilir.
"SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA İHTİMALİ AZALIYOR"
Ülkede cuma gününe kadar da yağış görünmüyor. Bu mevsimde bu kadar uzun süre yağışsızlık durumu kuraklık açısından iyi değil. Anadolu'da kar örtüsü de olmasa yeraltı suları ve barajlar suyu toplayamayacaklar. Bu ay sonu bir soğuk ve yağışlı hava gelme ihtimali vardı. Bu olasılık da azalıyor. Bu ay Kurak bir görünüm var."
KAR VE SAĞANAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Çok sayıda ilde kar ve yağmur etkisini cuma günü gösterecek. Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Bolu, Çankırı ve Kastamonu'da cuma günü kar yağışı etkili olacak. İstanbul, İzmir ve İstanbul dahil birçok ilde ise sağanak başlıyor.
BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°CParçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 9°CParçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 11°CParçalı yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 8°CParçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 11°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°CParçalı bulutlu
ANTALYA °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°CParçalı bulutlu
ISPARTA °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -5°CParçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°CParçalı bulutlu
VAN °C, -1°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°CAz bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°CAz bulutlu
MARDİN °C, 13°CAz bulutlu
ŞANLIURFA °C, 17°CAz bulutlu
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