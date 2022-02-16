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Son dakika: Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı

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Giriş Tarihi: 16.02.2022 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022
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Son dakika: Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı. Emine Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım" ifadelerine yer verdi.

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