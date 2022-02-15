Son dakika: Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde yarın toplanıyor! Gündem ekonomi
Son dakika haberine göre Kabine Toplantısı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda, ekonomi ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak. Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.
KDV İNDİRİMİ PİYASAYA NASIL YANSIDI?
Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.
Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ ELE ALINACAK
Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.
RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR
Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.
DIŞ POLİTİKA ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK
Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek.
Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.
Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek.
MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI
Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.
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