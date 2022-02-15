Uzmanlardan koronavirüs ve Omicron müjdesi! Bitiş için o tarihi işaret ettiler

Salgının üreme hızında azalma olduğu, halen yüksek olmasına karşın, pozitif test oranının son bir haftada yüzde 23-24'lerden yüzde 20 civarına gerilediği kaydedildi. Can kayıplarının en az iki hafta daha yüksek rakamlarda seyretmesi bekleniyor.

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