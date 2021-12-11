FETÖ’nün kara kutusu Enver Altaylı’dan ’sokak’ çağrısı! Kirli plan A Haber’de deşifre oldu

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN PRENSİ!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'muhterem efendim' diyen mektup yazan Altaylı'nın örgütün ideoloğu olduğu ve yazdığı raporlara teröristbaşının önem verdiği ve ona göre talimatlar verdiği öğrenildi.

FETÖ'nün kozmik casusu, Hacıbey lakaplı Enver Altaylı'nın kirli sicili;



- Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", "Siyasi ve Askeri Casusluk" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi.



- Altaylı, MİT'ten ihraç edilen Mehmet Barıner'in yurt dışına kaçırılması için damadı Metin Can Yılmaz ile birlikte hareket etti.



- Devlet güvenliği açısından çok hassas sayılabilecek bilgileri dezenforme ederek yurt dışında CIA bağlantılı kişilere servis etti.



- Bağlantılı olduğu ülkelerin ve devletlerin çıkarları doğrultusunda Türkiye aleyhine faaliyetler yürüttü.



- Altaylı, CIA'nin Türkiye masasında 1959 - 1971 yılları arasında görev yapan ünlü casus Ruzi Nazar'ın hem öğrencisi hem de prensi olarak ön plana çıkıyor.



- Kendisini 'Hacıbey' olarak tanıtan Altaylı'nın MİT'e girmesinde Ruzi Nazar'ın etkisinin olduğu biliniyor.