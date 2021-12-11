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FETÖ'nün kara kutusu Enver Altaylı'dan 'sokak' çağrısı! Kirli plan A Haber'de deşifre oldu

FETÖ'nün casusu eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı'nın kod adıyla Hacıbey'in Başkan Erdoğan'ı iktidardan indirmek için verdiği talimatları deşifre oldu. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında şu anda tutuklu bulunan FETÖ'nün kara kutusu Altaylı'nın 'sokak çağrısı' yaptığı o sözleri belgeleriyle ortaya çıkardı. Peki FETÖ'den hüküm giyen eski istihbaratçı Altaylı, İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ'a ne dedi? Tüm ayrıntılar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.12.2021 01:35 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 02:02
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FETÖ’nün kara kutusu Enver Altaylı’dan ’sokak’ çağrısı! Kirli plan A Haber’de deşifre oldu

FETÖ'den hüküm giyen ve şu anda tutuklu bulunan eski istihbaratçı Enver Altaylı ile ilgili saklı gerçekler A Haber canlı yayınında deşifre oldu.

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FETÖ’nün kara kutusu Enver Altaylı’dan ’sokak’ çağrısı! Kirli plan A Haber’de deşifre oldu

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimsek, A Haber canlı yayında "Hacıbey" kod adlı Enver Altaylı ismi ile ekonomik saldırıların bağlantısını anlattı.

Nazif Karaman, FETÖ'nün kara kutusu Altaylı'nın dosyasını detaylıca incelediklerini belirtti ve ekonomik kaosun ayak izlerine rastladıklarını söyledi.

HABERİN VİDEOSU

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FETÖ’nün kara kutusu Enver Altaylı’dan ’sokak’ çağrısı! Kirli plan A Haber’de deşifre oldu

Karaman, Enver Altaylı'nın ABD'de istihbaratçılar, İsrailliler ve FETÖ'cülerle Türkiye'de ekonomik kaos çıkarılması üzerine görüştüğünü ve Erdoğan'ı iktidardan indirebilmek için vatandaşın cebine dokunulması gerektiğini konuştuklarını söyledi.

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FETÖ’nün kara kutusu Enver Altaylı’dan ’sokak’ çağrısı! Kirli plan A Haber’de deşifre oldu

"HALK SOKAĞA İNDİRİLMELİ CEBİNE DOKUNULMALI"
Ümit Özdağ'a 'Parti kurmayın, sokağa dökülün' tavsiyesinde bulunan Enver Altaylı, firari FETÖ yöneticileriyle de irtibatlıydı.

"EKONOMİK KRİZ ŞART"

Altaylı, FETÖ elebaşı Gülen'in adamı Bilal Ekşili ile ABD'de buluşarak, Türkiye'de sokak hareketlerinin etkili olabilmesi için bazı tavsiyelerde bulundu ve "Türkiye'de halkın sokaklara indirilmesi önemli. Ancak gelişmelerin halkın cebine dokunması gerekir. Sokak hareketlerinin başarılı olabilmesi için ekonomik kriz şart" ifadelerini kullandı.

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FETÖ’nün kara kutusu Enver Altaylı’dan ’sokak’ çağrısı! Kirli plan A Haber’de deşifre oldu

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN PRENSİ!
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e 'muhterem efendim' diyen mektup yazan Altaylı'nın örgütün ideoloğu olduğu ve yazdığı raporlara teröristbaşının önem verdiği ve ona göre talimatlar verdiği öğrenildi.

FETÖ'nün kozmik casusu, Hacıbey lakaplı Enver Altaylı'nın kirli sicili;

- Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", "Siyasi ve Askeri Casusluk" suçlarından toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

- Altaylı, MİT'ten ihraç edilen Mehmet Barıner'in yurt dışına kaçırılması için damadı Metin Can Yılmaz ile birlikte hareket etti.

- Devlet güvenliği açısından çok hassas sayılabilecek bilgileri dezenforme ederek yurt dışında CIA bağlantılı kişilere servis etti.

- Bağlantılı olduğu ülkelerin ve devletlerin çıkarları doğrultusunda Türkiye aleyhine faaliyetler yürüttü.

- Altaylı, CIA'nin Türkiye masasında 1959 - 1971 yılları arasında görev yapan ünlü casus Ruzi Nazar'ın hem öğrencisi hem de prensi olarak ön plana çıkıyor.

- Kendisini 'Hacıbey' olarak tanıtan Altaylı'nın MİT'e girmesinde Ruzi Nazar'ın etkisinin olduğu biliniyor.