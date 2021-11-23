Son dakika: Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında verilen hükmün gerekçeli kararı açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi Altaylı hakkında, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetmişti. Altaylı'yla beraber aynı suçlardan yargılanan istihbaratçı Mehmet Barıner hakkında ise 21 yıl 3 ay hapis cezası kararı verilmişti.

Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmek için istihbaratçı Mehmet Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıklarının belirtildiği kararda, bu durum için Seda Chamatzoglou ile irtibata geçildiği ancak kaçırma olayı gerçekleşmeden sanıkların yakalandığı ifade edildi.