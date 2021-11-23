Son dakika: Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında verilen hükmün gerekçeli kararı açıklandı
Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında verilen 23 yıl 4 aylık hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi Altaylı hakkında, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan 13 yıl 4 ay, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise 10 yıl olmak üzere toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetmişti. Altaylı'yla beraber aynı suçlardan yargılanan istihbaratçı Mehmet Barıner hakkında ise 21 yıl 3 ay hapis cezası kararı verilmişti.
Altaylı ve damadı Metin Can Yılmaz, ABD'deki Halkbank davasını manipüle etmek için istihbaratçı Mehmet Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştıklarının belirtildiği kararda, bu durum için Seda Chamatzoglou ile irtibata geçildiği ancak kaçırma olayı gerçekleşmeden sanıkların yakalandığı ifade edildi.
ELEBAŞI GÜLEN'E YAZDIĞI MEKTUP ORTAYA ÇIKTI
Sanık Altaylı ve aynı suçtan yargılanan diğer sanıklar hakkında verilen kararda, toplanan delillerin bütünü halinde yapılan değerlendirme sonucunda ele geçirilen dijital materyallerde 'Gerçeğin peşinde Türkiye'de 15 Temmuz 2016' isimli belgede örgütün darbe girişimi sırasındaki faaliyetleri ve Altaylı tarafından FETÖ'nün üst düzey yöneticilerine ve ABD yetkililerine istihbarati bilgi verildiği belirtildi. Ayrıca Altaylı'nın bilgisayarında yapılan dijital analizler sonucu TSK'nın yapısı hakkında gizli belgelerin bulunduğu ve bu belgelerin siyasi casusluk amacıyla istihbarat kaynaklı olduğu aktarıldı. FETÖ elebaşı Gülen'e 'Muhterem Efendim' başlığıyla yazılan mektupta, cezaevinde şüpheli şekilde ölen Kaşif Kozunoğlu'nun MİT içerisinde önemli bir yere gelmesi halinde 'Allah Fetullah Hoca Efendiyi ve cemaatin önde gelenlerini korusun' ifadelerinin yer aldığını öğrenildi. Aynı mektupta elebaşı Gülen'e askeri ve MİT personellerinin takibi ve gizli kalması gerek bilgilerin de aktarıldığı ifade edildi.
MUHALİF GÜÇLERLE BİRLİKTE HALKI SOKAĞA DÖKMEK İSTEMİŞLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde yürütülen faaliyetlerin de yer aldığı gerekçeli kararda, ABD'de çeşitli temaslarda bulunan Altaylı'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatı bulunan Bilal Ekşili buluştuğu, bu görüşmede Türkiye'de muhalif güçlerin tamamının birlikte hareket ederek halkın sokaklara çıkarılmasının önemli olduğunu söylediği vurgulandı. Ayrıca halkın sokağa çıkması için ekonomik krizin gerçekleşmesi gerektiğini, Almanların bu yönde çalışmaya başladıklarını ve her türlü tedbiri aldıklarını ifade ettiği öğrenilen Altaylı'nın, bu bilgiyi Almanlardan aldığı yönünde beyanları da olduğu eklendi.
FETÖ'CÜ ASKERLERİ MASUM OLARAK NİTELENDİRDİ
Açıklanan gerekçeli kararda Enver Altaylı'nın dijital materyalleri içerisinde yer alan bir mailde, "Türkiye'de güvenilmez, çoğulcu demokratik sisteme, hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne düşman bir diktatör tarafından yönetiliyoruz" ifadelerinin yanı sıra, darbeci askerler hakkında 'milli ordu' olarak niteleme kullandığı ve tutuklanan asker içinde masum insanlar olarak değerlendirme yaptığı vurgulandı.
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