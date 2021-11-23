Eski MİT’çi Enver Altaylı CIA ajanıyla aynı masada!

ALTAYLI'DAN ESKİ ADB ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANINA MEKTUP

Raporda yer alan dokümanlarda Altaylı ile eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn fotoğrafı olduğu da ortaya çıktı. Mahkemeye delil olarak sunulan belgelerde Altaylı'nın Flynn'e yazdığı bir mektup olduğu belirlendi. Altaylı mektubunda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 'Ordu içinde Moskova yanlısı subaylar var' diyerek, "Türk ordusunda 364 general ve amiral vardır. Darbe teşebbüsünde bunların yarıya yakını yer almıştır. Bundan darbeyi onaylıyorum anlamı çıkmasın. Ancak burada bir oyun ve komplo olduğu kanaatindeyim. Erdoğan hükümeti darbeyi dini bir akıma mensup subayların organize ettiği ve bu dini cemaatin arkasında Washington'ın olduğu imajını yerleştirmeye çalışıyor. Ordu içinde Moskova yanlısı subaylar vardır. Bunların büyük çoğunluğu Doğu Perinçek isimli bir eski komünistin kontrolünde" ifadelerini kullandı.