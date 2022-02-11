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Son dakika: Mehmetçik Yunan beslemesi FETÖ'cülere geçit vermedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: Mehmetçik Yunan beslemesi FETÖ’cülere geçit vermedi

Son dakika haberleri... Mehmetçik, ülke geneli ve sınır ötesindeki operasyonlarının yanı sıra başka ülkelere kaçmaya çalışan teröristlere de aman vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cülerin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardaki emniyet ekiplerinin yaptığı operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Mehmetçik ülke geneli ve sınır ötesindeki operasyonlarının yanı sıra başka ülkelere kaçmaya çalışan teröristlere de imkan vermiyor.

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