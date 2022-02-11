Son dakika: Mehmetçik Yunan beslemesi FETÖ’cülere geçit vermedi

Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.