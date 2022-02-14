İlker Aycı kimdir? Hindistan Hava Yolları (Air India) CEO'su olan İlker Aycı kaç yaşında, nereli?
İlker Aycı kimdir, kaç yaşında? Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı yapan İlker Aycı'nın görevinden istifasının ardından yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat gelmişti. İlker Aycı'nın ise Hindistan Hava Yolları'na CEO olduğu açıklandı. Peki, İlker Aycı kimdir? Hindistan Hava Yolları (Air India) CEO'su olan İlker Aycı kaç yaşında, nereli?
İlker Aycı kimdir? TÜRK Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı geçtiğimiz ay görevinden istifa etti. Aycı'nın istifasının ardından yerine Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildi. THY'den ayrılan İlker Aycı'nın 1932'de Tata Airlines adıyla kurulan ve ülkenin bayrak taşıyıcısı olan Hindistan Havayolları'nın (Air India) CEO'su olduğu öğrenildi. Peki, İlker Aycı kimdir? Hindistan Hava Yolları (Air India) CEO'su olan İlker Aycı kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
İLKER AYCI KİMDİR?
İlker Aycı, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlker Aycı, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanında çalışmalar yürüten Aycı, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesini almıştır.
Mesleki kariyerine 1994 yılında başlayan Aycı, 2005 yılında sigorta sektörüne geçiş yapmıştır.
Aycı, 2013-2015 yılları arasında, 130 ülkeden 170'ten fazla yatırım ajansının üye olduğu Dünya Yatırım Ajansları Birliği'nin (WAIPA) önce Başkan Yardımcılığı, ardından da Başkanlık görevlerini yürütmüştür.
Aycı Kasım 2018'de spor spikeri Tuğçe Saatman ile evlendi.
Halen TİM Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi organizasyonların yönetim ve denetim mekanizmalarında yer almaktadır. Aycı, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-A.B.D., Türkiye-Brezilya, Türkiye-Kanada ve Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Türk Hava Yolları Temsilciliği ile Türkiye - A.B.D., Türkiye-Brezilya, Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmüştür.
Önceki yıllarda da Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve Güneş Sigorta Spor Kulübü gibi kurumlarda benzer görevlerde bulunmuştur.
İngilizce ve Rusça bilen İlker Aycı, 2016 yılında göreve geçtiği yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'ndan 2022 Ocak ayında istifa etmiştir.
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