İlker Aycı kimdir? Hindistan Hava Yolları (Air India) CEO'su olan İlker Aycı kaç yaşında, nereli?

Aycı Kasım 2018'de spor spikeri Tuğçe Saatman ile evlendi.

Halen TİM Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi organizasyonların yönetim ve denetim mekanizmalarında yer almaktadır. Aycı, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-A.B.D., Türkiye-Brezilya, Türkiye-Kanada ve Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Türk Hava Yolları Temsilciliği ile Türkiye - A.B.D., Türkiye-Brezilya, Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmüştür.