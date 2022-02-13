Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2022 açık cezaevi izinleri Şubat'ta bitecek mi?
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2022 açık cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği merak edilen konuların başında geliyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle binlerce mahkum hapisten çıkmış ve izin almıştı. Açık cezaevinde bulunan kişilerin cezaevine ne zaman döneceği de gündemde araştırılıyor. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 2022 açık cezaevi izinlerinin bitiş tarihi sorgulanıyor. Açık cezaevlerinde kalan mahkumlara pandemi döneminde izin verilmişti. Bu izinler 2 aylık sürelerle uzatılmaya devam edilmişti. 2022 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek sorusuna da cevap aranıyor.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri hakkında açıklama geldi. 28 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
CTE tarafından yayımlanan duyuruya göre, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2022 tarihinde sona erecek.
5. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ
Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Covid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi. Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.
Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.
Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.
Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.
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