Son dakika: Sağlık Bakanlığı 13 Şubat Pazar Kovid-19 tablosunu açıkladı | Vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 13 Şubat Pazar gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi Kovid-19'a yakalandı? Kaç vatandaş Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERLERİ: 13 Şubat 2022'ye ait Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Sağlık Bakanlığı, "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
BAKAN KOCA: CAN KAYIPLARIMIZI AZALTMAK İÇİN...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, ''6-12 ŞUBAT ARASINDA toplam yeni vaka sayısı iyileşen sayısından 106 bin fazla. Omicron kaynaklı bu fark yatan hasta sayımıza belirgin oranda yansımadı. Bu yorucu gündemden hızla özgürleşmek, can kayıplarımızı azaltmak için vaka sayısını düşürmeliyiz. Aşı ve tedbir vakaları önler.'' ifadelerini kullandı.
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