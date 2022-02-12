13 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Satır Arası Videoları Satır Arası | 6 parti liderinden 'Parlamenter Sistem' toplantısı

Satır Arası | 6 parti liderinden 'Parlamenter Sistem' toplantısı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2022 23:46
“Satır Arası” programı Gökhan Kurt’un sunumuyla A Haber’de yayınlandı. İBB'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fatura misillemesi mi? 6 parti lideri 'Parlamenter Sistem' gündemiyle koalisyon görüşmelerine başladı. Peki, neden toplantıya HDP çağrılmadı? 6 partinin "Akşam yemeği"nden ne çıkar? İşte gündeme dair bu sorulara yanıt aranan Satır Arası’nın 12 Şubat 2022 tarihli yayınının tamamı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Satır Arası | 6 parti liderinden ’Parlamenter Sistem’ toplantısı
Satır Arası | 6 parti liderinden 'Parlamenter Sistem' toplantısı
Satır Arası - CHP’de Genel Merkez - İstanbul ayrışması mı?
Satır Arası - CHP'de Genel Merkez - İstanbul ayrışması mı?
Satır Arası - İmamoğlu İngiliz elçi ile 3 saat ne konuştu?
Satır Arası - İmamoğlu İngiliz elçi ile 3 saat ne konuştu?
Satır Arası | Sedef Kabaş’ın küstah sözlerin perde arkası
Satır Arası | Sedef Kabaş'ın küstah sözlerin perde arkası
Diyanet’e neden saldırırsınız?
"Diyanet'e neden saldırırsınız?"
Kazakistan’da yeni Suriye planı mı?
Kazakistan'da "yeni Suriye planı" mı?
Satır Arası - İBB’de personel alımları HDP listesinden mi?
Satır Arası - İBB'de personel alımları HDP listesinden mi?
Satır Arası - Kur bahaneli zamlar kaldırılacak mı?
Satır Arası - Kur bahaneli zamlar kaldırılacak mı?
Satır Arası | TÜSİAD’dan hükümet karşıtı bildiri ve olayın perde arkası
Satır Arası | TÜSİAD’dan hükümet karşıtı bildiri ve olayın perde arkası
Satır Arası - Psikolojik harekatlarla amaçlanan ne?
Satır Arası - Psikolojik harekatlarla amaçlanan ne?
PKK için yolun sonu mu?
PKK için yolun sonu mu?
Satır Arası | Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı neden hedefte?
Satır Arası | Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı neden hedefte?
Daha Fazla Video Göster