Satır Arası | 6 parti liderinden ’Parlamenter Sistem’ toplantısı

“Satır Arası” programı Gökhan Kurt’un sunumuyla A Haber’de yayınlandı. İBB'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fatura misillemesi mi? 6 parti lideri 'Parlamenter Sistem' gündemiyle koalisyon görüşmelerine başladı. Peki, neden toplantıya HDP çağrılmadı? 6 partinin "Akşam yemeği"nden ne çıkar? İşte gündeme dair bu sorulara yanıt aranan Satır Arası’nın 12 Şubat 2022 tarihli yayınının tamamı...

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