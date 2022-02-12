İzmir'de göçmen operasyonu: 226 göçmen ile 10 insan kaçakçısı yakalandı
İzmir'in Foça ilçesinde, bir tekneye insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle düzenlenen operasyonda, 197 göçmen ile 10 insan kaçakçısı yakalandı. Organizatörler tespit ediklerini anlayınca tekneye gelen 29 göçmeni beklemeden hareket ettiği öğrenildi. Jandarma ekiplerince yakalanan 29 göçmen ile birlikte yakalanan göçmen sayısı 226'ya yükseldi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, İzmir sahil hattından deniz yoluyla göçmenlerin yurt dışına kaçırılmasını organize eden suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Foça ilçesinden çok sayıda düzensiz göçmenin İtalya'ya kaçırılacağının bilgisini aldı.
Bunun üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, İHA destekli operasyonun düğmesine basıldı.
Harekete geçen ekipler, Foça açıklarında göçmenlerin bulunduğu tekneyi insansız hava aracıyla tespit etti.
FARK EDİLİNCE TEKNEYE GELEN GÖÇMENLERİ BEKLEMEDEN HAREKET ETTİLER
Organizatörler tespit edildiklerini anlayınca, tekneye geldikleri öğrenilen 29 göçmeni beklemeden hareket ettikleri öğrenildi.
Foça ilçesi yakınlarında jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 29 göçmen daha yakalandı. Toplamda yakalanan göçmen sayısının 226 olduğu bildirildi.
Öte yandan,10 organizatör ile 226 göçmenin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Valorant çöktü mü son dakika? VAL 43 hatası nedir, ne anlama geliyor?
- TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman 2022? TOKİ İstanbul başvuruları başladı mı? Tarih açıklaması...
- EKPSS 2022 kura çekimi ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yeni tarih...
- Pekin kış olimpiyatları başladı mı, ne zaman? Çin kış olimpiyatları ayın kaçında başlıyor?
- Üniversite sınavı nasıl olacak? AYT, TYT, YDT sınav baraj puanı kaldırıldı mı? İşte 2022 YKS sınav ücreti...
- Üniversite sınav süresi uzadı, uzatıldı mı? 2022 YKS sınav süresi ne kadar, kaç dakika oldu?
- YÖK son dakika: Üniversite sınavı baraj puanı kalktı mı? Üniversite de bu sene baraj puanı kaldırıldı mı, olmayacak mı?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Şubat Twitter ne zaman düzelecek? Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene ne demek?
- SGK'dan son dakika duyurusu! Ayda 5.600 TL maaş bağlanıyor! Maaş almak için 3 gün şartı...
- Yüksek emekli maaşı için flaş detay! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları artıyor! 1261 gün kala...
- Shiba coin yakımı son dakika ne zaman? Shiba coin ne kadar, yükselecek mi? İşte yorumlar...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 11 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Sürpriz isim...