11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika: Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika haberine göre İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan 17 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA