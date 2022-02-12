12 Şubat 2022, Cumartesi
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Mersin'de PKK/KCK operasyonu! 52 adrese baskın

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2022
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Mersin’de PKK/KCK operasyonu! 52 adrese baskın

Mersin polisi, 15 Şubat Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem hazırlığında olan PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik 52 adrese şafak operasyonu düzenledi.

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