BM göçmen katliamına sessiz kaldı! 19 göçmeni öldüren Yunanistan’a çıt yok

Avrupa sınırlarında düzensiz göçmenlerin geri itilmesine tepki gösteren Cheshirkov, "Avrupa'da artan sınır kısıtlamaları ve geri itmeler, mülteci ve göçmenleri daha riskli rotalara yönlendiriyor. Bu da insanların kendilerini, hayatlarını ve çocuklarını daha fazla riske attıkları anlamına geliyor." uyarısında bulundu.

YUNAN SINIRINDA NELER YAŞANDI?

Edirne Valiliği Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Dün 12 göçmenin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Edirne Valiliği yapılan yeni açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.