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BM göçmen katliamına sessiz kaldı! 19 göçmeni öldüren Yunanistan'a çıt yok

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
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BM göçmen katliamına sessiz kaldı! 19 göçmeni öldüren Yunanistan’a çıt yok

Yunanistan geçtiğimiz günlerde Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha göstererek göçmenleri denize geri itti. Çıkış yolu bulamayan 19 düzensiz göçmen donarak can verdi. Vahşi katliam hakkında açıklama yapan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Boris Cheshirkov, "Derin üzüntü duyduk" diyerek Yunanistan'a sessiz kaldı.

Birleşmiş Milletler, 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesinin şok edici ve derinden üzüntücü verici olduğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Boris Cheshirkov, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk tarafına geri itilmesine ilişkin soruyu cevapladı.

Cheshirkov, düzensiz göçmenlerin ölümüne ilişkin haberleri medyada gördüklerini belirterek, "Bu görüntüler karşısında şok olduk ve derin üzüntü duyduk. Yunanistan-Türkiye sınırında insanların öldüğüne dair bize ulaşan raporlar var." dedi.

Kendilerine ulaşan raporları teyit etmeye çalıştıklarını anlatan Cheshirkov, "Söyleyebileceğim şey, oldukça uzun bir süredir, özellikle son iki yıldır, kara ve deniz sınırlarında artan sayıda insan hakları ihlali raporları aldık." ifadesini kullandı.

Sözcü Cheshirkov, 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybettiği yönündeki haberleri "alarm verici" olarak niteleyerek, "İnsanların kaçakçılara başvurmasını engelleyebilecek düzenli ve güvenli yolların oluşturulması da dahil bu tür trajik ölümler önlenebilir." dedi.

Avrupa sınırlarında düzensiz göçmenlerin geri itilmesine tepki gösteren Cheshirkov, "Avrupa'da artan sınır kısıtlamaları ve geri itmeler, mülteci ve göçmenleri daha riskli rotalara yönlendiriyor. Bu da insanların kendilerini, hayatlarını ve çocuklarını daha fazla riske attıkları anlamına geliyor." uyarısında bulundu.

YUNAN SINIRINDA NELER YAŞANDI?

Edirne Valiliği Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Dün 12 göçmenin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Edirne Valiliği yapılan yeni açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

AB VE YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

İçişleri Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından göçmenlerin cansız bedenlerinin görüntülerini paylaştı.

AB'nin göçmen tavrına tepki gösteren Bakan Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. " ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları;

"Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin"

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Edirne Valiliği yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın ölüme ittiği mültecilerden gelen yeni haberi paylaştı. Valilik tarafından yapılan bildiride ölü sayısının arttığına dikkat çekildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın mültecileri ölüme itmesine tepki gösterdi.
Yunanistan'ı ve sessiz kalan AB'yi hedef alan Başkan Erdoğan, "12 tane insanı orada dondurarak buna seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Daha önce de botlarda şişlenerek batırılan insanlar oldu. Yunanistan'ın alışımış tavrını göstermek açısından çok önemli. Bu konuyla ilgili AB hep sessiz kaldı. Dünya hep sessiz kaldı. Sadece Yunanistan'a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de orada 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne sessiz kaldılar. Biz de dünyada hangi liderle görüşürsek bu görüntüleri göstereceğiz. Biz mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

BAKAN KOCA'DAN MEVKİDAŞINA TEPKİ

Bakanı Fahrettin Koca, sınırdan geçmek isterken geri itilen ve donarak ölen 12 göçmene sağlık hizmeti veremediklerini belirterek, Yunan mevkidaşına "İnsanlık ölmemeli" çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Sağlık Bakanı Tanos Plevris'e çağrıda bulundu. Bakan Koca, sınırda donarak ölen mültecinin cesedinin sağlık ekiplerince olay yerinden kaldırıldığı ana ilişkin fotoğrafı paylaşarak, "Sayın Tanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı; sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 12 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Dün onlara ulaştığımızda 11'i maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık; fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli" dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede dron ile arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12'si donarak hayatını kaybetti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, dün geceden beri 7 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı.

OTOPSİ İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Ekipler, bölgedeki arama çalışmalarını havadan dron ile sürdürüyor. Donarak ölen göçmenlerin tamamının yetişkin erkek olduğu belirtildi. Göçmenlerin uyruk ve kimlik belirleme çalışmaları da sürüyor.

Türkiye'de kayıtlı olan göçmenlerin kimlikleri parmak izlerinden yapılan kontrolle belirleniyor. Bu arada göçmenlerin cansız bedenleri kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

A Haber olay yerinde A HABER OLAY YERİNDE

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