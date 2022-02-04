BM göçmen katliamına sessiz kaldı! 19 göçmeni öldüren Yunanistan'a çıt yok
Yunanistan geçtiğimiz günlerde Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha göstererek göçmenleri denize geri itti. Çıkış yolu bulamayan 19 düzensiz göçmen donarak can verdi. Vahşi katliam hakkında açıklama yapan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Boris Cheshirkov, "Derin üzüntü duyduk" diyerek Yunanistan'a sessiz kaldı.
Birleşmiş Milletler, 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybetmesinin şok edici ve derinden üzüntücü verici olduğunu bildirdi.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Boris Cheshirkov, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk tarafına geri itilmesine ilişkin soruyu cevapladı.
Cheshirkov, düzensiz göçmenlerin ölümüne ilişkin haberleri medyada gördüklerini belirterek, "Bu görüntüler karşısında şok olduk ve derin üzüntü duyduk. Yunanistan-Türkiye sınırında insanların öldüğüne dair bize ulaşan raporlar var." dedi.
Kendilerine ulaşan raporları teyit etmeye çalıştıklarını anlatan Cheshirkov, "Söyleyebileceğim şey, oldukça uzun bir süredir, özellikle son iki yıldır, kara ve deniz sınırlarında artan sayıda insan hakları ihlali raporları aldık." ifadesini kullandı.
Sözcü Cheshirkov, 19 düzensiz göçmenin Türkiye-Yunanistan sınırında donarak hayatını kaybettiği yönündeki haberleri "alarm verici" olarak niteleyerek, "İnsanların kaçakçılara başvurmasını engelleyebilecek düzenli ve güvenli yolların oluşturulması da dahil bu tür trajik ölümler önlenebilir." dedi.
Avrupa sınırlarında düzensiz göçmenlerin geri itilmesine tepki gösteren Cheshirkov, "Avrupa'da artan sınır kısıtlamaları ve geri itmeler, mülteci ve göçmenleri daha riskli rotalara yönlendiriyor. Bu da insanların kendilerini, hayatlarını ve çocuklarını daha fazla riske attıkları anlamına geliyor." uyarısında bulundu.
YUNAN SINIRINDA NELER YAŞANDI?
Edirne Valiliği Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Dün 12 göçmenin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Edirne Valiliği yapılan yeni açıklamada, "Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.
AB VE YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ
İçişleri Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından göçmenlerin cansız bedenlerinin görüntülerini paylaştı.
AB'nin göçmen tavrına tepki gösteren Bakan Soylu, "AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. " ifadelerine yer verdi.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları;
"Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin"
ÖLÜ SAYISI ARTTI
Edirne Valiliği yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın ölüme ittiği mültecilerden gelen yeni haberi paylaştı. Valilik tarafından yapılan bildiride ölü sayısının arttığına dikkat çekildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İpsala ilçemizde Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden göçmenlerin bulunduğu bölgede dün ve bugün devam eden arama ve kurtarma faaliyetlerinde cansız bedenine ulaştığımız göçmen sayısı maalesef 19'a ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.
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ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
OTOPSİ İÇİN İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Ekipler, bölgedeki arama çalışmalarını havadan dron ile sürdürüyor. Donarak ölen göçmenlerin tamamının yetişkin erkek olduğu belirtildi. Göçmenlerin uyruk ve kimlik belirleme çalışmaları da sürüyor.
Türkiye'de kayıtlı olan göçmenlerin kimlikleri parmak izlerinden yapılan kontrolle belirleniyor. Bu arada göçmenlerin cansız bedenleri kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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