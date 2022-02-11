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Bolu'da FETÖ'nün firari mahrem imamı saklandığı mağarada yakalandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Bolu’da FETÖ’nün firari mahrem imamı saklandığı mağarada yakalandı

Bolu'nun Seben ilçesinde, FETÖ'nün firari mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü M.Y., saklandığı mağarada yakalandı.

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