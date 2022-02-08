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Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde FETÖ soruşturması: 21 gözaltı kararı

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Son dakika: Ankara merkezli 6 ilde FETÖ soruşturması: 21 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik 6 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

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