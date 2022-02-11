Son dakika: Ayşenur Arslan’ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu

AK Parti, MHP ve BBP, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Arslan'ın Halk TV'deki programında Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" ifadeleri sebebiyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu.