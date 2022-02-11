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Son dakika: Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu

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Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika: Ayşenur Arslan’ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu

Son dakika haberi... AK Parti, MHP ve BBP, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

AK Parti, MHP ve BBP, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Arslan'ın Halk TV'deki programında Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" ifadeleri sebebiyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Arslan'ın bu sözlerine başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere birçok siyasiden tepki göstermişti. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de, Halk TV programcısı Ayşenur Arslan'ın sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halk TV sunucusu Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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