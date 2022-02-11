11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 29 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 29 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı’ndan flaş açıklama! 29 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri.... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA