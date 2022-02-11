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Ankara'da FETÖ operasyonu! Firari eski emniyet müdürü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Ankara’da FETÖ operasyonu! Firari eski emniyet müdürü yakalandı

Ankara'da, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü Necmeddin Ulusal, polis operasyonuyla yakalandı.

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