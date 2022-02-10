10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

Son dakika | Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2022 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022
ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA