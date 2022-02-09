Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun mesajlarına yanıt! Kendisine dua eden 82 yaşındaki vatandaşa saygı dolu söz...

YAVRUMUZA MAŞALLAH

Diğer yandan Başkan Erdoğan kendisine gelen "Çok kıymetli Cumhurbaşkanım yavrumun da size mesajı var Rabbim size ve eşinize Şafi ismiyle şifa versin,Allah için sizi çok seviyoruz,Rabbim başımızdan eksik etmesin" video mesajına "Yavrumuza maşallah… Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi hürmetine acil şifalar ihsan etsin. Sağ olun…" ifadeleriyle yanıt verdi.