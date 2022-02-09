Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun mesajlarına yanıt! Kendisine dua eden 82 yaşındaki vatandaşa saygı dolu söz...
Başkan Erdoğan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından gerek siyasilerden gerekse vatandaşlardan çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşıldı. Başkan Erdoğan akşam saatlerinde vatandaşlar tarafından yapılan paylaşımlara tek tek yanıt verdi. Erdoğan kendisine dua eden 82 yaşındaki bir kadının yer aldığı videoya "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…" yorumuyla teşekkür etti.
Koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle izolasyon sürecinde olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten vatandaşlara yanıt verdi.
ELLERİNDEN ÖPÜYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisine Twitter üzerinden, "Annem elinde kuran 82 yasinda ilk günden beri sana duacı reis." ifadeleriyle seslenen "Dadaş Kızı" isimli kullanıcıya yanıt verdi. Erdoğan, "Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin…" ifadelerini kullandı.
Kıymetli validenizin ellerinden öpüyor, hürmetlerimi sunuyorum. Dualarınızı hiç eksik etmeyin… https://t.co/0VVHIGGUkY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
MİNİKLERE TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan öte yandan "Yavruların duası seninle Reis" ifadeleriyle çocukların Başkan Erdoğan'a dua etmesini paylaşan bir kullanıcıya da yanıt verdi. Erdoğan, "Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun…" ifadelerini kullandı.
Her birinin gözlerinden öpüyorum bu güzel yavrularımızın. Sağ olun… https://t.co/jMdE1bnCa9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
YAVRUMUZA MAŞALLAH
Diğer yandan Başkan Erdoğan kendisine gelen "Çok kıymetli Cumhurbaşkanım yavrumun da size mesajı var Rabbim size ve eşinize Şafi ismiyle şifa versin,Allah için sizi çok seviyoruz,Rabbim başımızdan eksik etmesin" video mesajına "Yavrumuza maşallah… Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi hürmetine acil şifalar ihsan etsin. Sağ olun…" ifadeleriyle yanıt verdi.
Yavrumuza maşallah… Rabbim tüm hastalarımıza Şâfî ismi hürmetine acil şifalar ihsan etsin. Sağ olun… https://t.co/GbAh5meLgy— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
"FATIMA ZEHRA KIZIMA TEŞEKKÜR EDERİM"
Başkan Erdoğan bir vatandaşın yaptığı paylaşıma "Fatıma Zehra kızım, kendin gibi güzel temennilerin için teşekkür ediyorum. Emine Hanım ile birlikte gözlerinden öpüyoruz seni…" ifadeleriyle yanıt verdi.
Fatıma Zehra kızım, kendin gibi güzel temennilerin için teşekkür ediyorum. Emine Hanım ile birlikte gözlerinden öpüyoruz seni… https://t.co/DRqCHoo4vI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 9, 2022
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