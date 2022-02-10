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Çin Devlet Başkanı Şi'den Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Çin Devlet Başkanı Şi’den Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi...Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19’a yakalanan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

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