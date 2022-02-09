Son dakika: Sosyal medya üzerinden Alevilere küfür ve hakaret eden Yakup Tilki tutuklandı

BAŞKAN BÜYÜKAKIN: NEFRET DİLİ VE ALÇAKLIĞI EN AĞIR ŞEKİLDE KINIYORUM



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alevilere yönelik saldırıyı kınadığını söyleyerek, "Ne dediğini bilmeyen, kin ve nefret dili kullanarak Alevi kardeşlerimize yönelik gerçekten çok alçakça ifadeler kullanan bir vatandaşımızın videosunu az önce bana da izlettiler. Aldığım bilgilere göre vatandaş gözaltına alınmış ve gerek kolluk kuvvetleri ve adli makamlar gereğini hızla yapacaklardır. Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ÇİRKİNLİĞE KARŞI BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz" dedi.