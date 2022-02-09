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Yakup Tilki kimdir, kaç yaşındadır? Alevilere hakaret eden Yakup Tilki ne dedi, tutuklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Yakup Tilki kimdir, kaç yaşındadır? Alevilere hakaret eden Yakup Tilki ne dedi, tutuklandı mı?

Alevilere hakaret eden ve sosyal medyada gündeme oturan Yakup Tilki kimdir, kaç yaşındadır? Yakup Tilki ne dedi, tutuklandı mı? Yakup Tilki isimli bir şahıs, sosyal medya hesabından yaptığı yayında Alevilere hakaretlerde bulundu ve büyük tepki çekti. Bu sözlerin ardından Yakup Tilki’nin tutuklanması yönünde etiketler oluşturuldu. Peki; Yakup Tilki kimdir?

Yakup Tilki kimdir, kaç yaşındadır? Yakup Tilki ne dedi, tutuklandı mı? Sosyal medyada yayın yapan Yakup Tilki isimli bir şahıs, Alevilere hakaret etti ve büyük tepki çekti. Tilki'nin Aleviler hakkında söylediği sözler ardından "YakupTilkiTutuklansın" etiketi gündem olmuştu.

YAKUP TİLKİ KİMDİR?

Yakup Tilki sosyal medya hesabı üzerinden açtığı bir canlı yayınla Alevilere hakaret ve küfürler sarf etti. Bu gelişme üzerine Tilki'ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Alevileri sevmediğini ve kendisini izlememelerini söyleyen Tilki Alevilere, "Bunlar kafir' dedi.

YAKUP TİLKİ TUTUKLANDI MI?

Yakup Tilki sosyal medyada yaptığı canlı yayında Alevileri sevmediğini belirterek kendisini izlememelerini isteyen Tilki Alevilere, "Alevi diye bir şey yok. Bunlar kafir" dedi.

Yakup Tilki'nin Alevilere ettiği küfürlerin ardından sosyal medya kullanıcıları 'Yakup Tilki Tutuklansın' etiketiyle kampanya başlattı. Etiket kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Yakup T.'nin videolarının yayılması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yakup Tilki emniyet ekiplerinde gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden Şüpheli Y.T. hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

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