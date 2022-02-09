Yakup Tilki kimdir, kaç yaşındadır? Alevilere hakaret eden Yakup Tilki ne dedi, tutuklandı mı?

YAKUP TİLKİ KİMDİR?

Yakup Tilki sosyal medya hesabı üzerinden açtığı bir canlı yayınla Alevilere hakaret ve küfürler sarf etti. Bu gelişme üzerine Tilki'ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Alevileri sevmediğini ve kendisini izlememelerini söyleyen Tilki Alevilere, "Bunlar kafir' dedi.