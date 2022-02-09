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Alevilere alçak saldırı! Ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki gözaltına alındı! AK Parti'den sert tepki

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Alevilere alçak saldırı! Ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki gözaltına alındı! AK Parti’den sert tepki

Sosyal medyada Yakup Tilki adındaki bir şahıs, Alevilere ağza alınmayacak küfürler etti. Videoyu sosyal medyadan paylaşan hadsiz Tilki'nin skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Tilki mide bulandıran sözlerinde Alevileri sevmediğini belirterek 'Alevi diye bir şey yok. Kafir var." dedi. Şahsın Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındığı bildirildi.

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