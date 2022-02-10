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Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ne zaman kuruldu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022
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Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı TMT ne zaman kuruldu?

Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı ne zaman kuruldu? Gazeteci Ayşenur Arslan’ın söylediği sözlerle gündeme gelen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ne olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Teşkilat, Kıbrıs’ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynamış ve uzun yıllar gizli bir yapılanma olarak kalmıştı.

Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı ne zaman kuruldu? Kısaltması TMT olan Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs mücadelesinde önemli bir yer oynayarak Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlamıştı. Türklere karşı yapılan saldırıları püskürtmeyi amaçlayan Türk Mukavemet Teşkilatı, 1958 yılında görevlendirilmişti.

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI NEDİR?

TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı), Kıbrıs mücadelesinde çok önemli bir yer edindi. Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük önderliğinde kurulan Türk Mukavemet teşkilatı yani kısa adıyla "TMT", Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu.

Ayrıca Enosis'e karşı çıkmak, Türklere karşı yapılacak saldırıları püskürtmek ve anavatana olan bağlılığı sürdürmek başlıca amaçları arasındaydı.

TMT, uzun yıllar gizli bir yapılanma olarak kaldı. Ankara ve Antalya'da eğitim kampları kuruldu. İlk hedef 5 bin mücahidin eğitilip silahlandırılmasıydı

Rumlar tarafından anlaşılmaması için TMT'de görev alacak subaylar için kod adlar da belirlenmişti.

KIBRIS MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

20 Temmuz 1974 sabahına kadar, Kıbrıslı Türkler için EOKA'nın vahşice katliamlarına karşı savunma yapan Türk Mukavemet Teşkilatı, 1 Ağustos 1976'da Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürüldü.

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