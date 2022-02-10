Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ne zaman kuruldu?
Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı ne zaman kuruldu? Gazeteci Ayşenur Arslan’ın söylediği sözlerle gündeme gelen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ne olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Teşkilat, Kıbrıs’ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir rol oynamış ve uzun yıllar gizli bir yapılanma olarak kalmıştı.
Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı ne zaman kuruldu? Kısaltması TMT olan Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs mücadelesinde önemli bir yer oynayarak Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlamıştı. Türklere karşı yapılan saldırıları püskürtmeyi amaçlayan Türk Mukavemet Teşkilatı, 1958 yılında görevlendirilmişti.
TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI NEDİR?
TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı), Kıbrıs mücadelesinde çok önemli bir yer edindi. Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük önderliğinde kurulan Türk Mukavemet teşkilatı yani kısa adıyla "TMT", Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu.
Ayrıca Enosis'e karşı çıkmak, Türklere karşı yapılacak saldırıları püskürtmek ve anavatana olan bağlılığı sürdürmek başlıca amaçları arasındaydı.
TMT, uzun yıllar gizli bir yapılanma olarak kaldı. Ankara ve Antalya'da eğitim kampları kuruldu. İlk hedef 5 bin mücahidin eğitilip silahlandırılmasıydı
Rumlar tarafından anlaşılmaması için TMT'de görev alacak subaylar için kod adlar da belirlenmişti.
KIBRIS MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI
20 Temmuz 1974 sabahına kadar, Kıbrıslı Türkler için EOKA'nın vahşice katliamlarına karşı savunma yapan Türk Mukavemet Teşkilatı, 1 Ağustos 1976'da Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ne zaman kuruldu?
- Söylemez Kardeşler kimdir? Halil Falyalı cinayetinde gözaltına alınan Mustafa Söylemez kim?
- YKS 2022 başvuru ne zaman başlayacak? YKS başvuru nasıl yapılacak, ücreti ne kadar?
- Tata Tiago Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Tata Tiago özellikleri nelerdir?
- Nakiller ne zaman açıklanacak? 2022 e-Okul 2. dönem lise nakilleri ne zaman açıklanacak? MEB başvuru tarihleri...
- Survivor bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat Survivor bugün var mı?
- Kandil günleri 2022: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi, Mevlid Kandili ne zaman? Diyanet dini günler takvimi
- TOKİ Çorum Sivas kura sonuçları isim listesi sorgulama! 10 Şubat TOKİ Çorum Sivas kura sonuç listesi!
- Cemreler ne zaman düşer? 2022 ilk cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?
- BİLSEM sınavı ne zaman? 2022 BİLSEM ön değerlendirme hangi tarihlerde yapılacak? MEB 2022 BİLSEM takvimi!
- EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
- MEB son dakika açıklaması: AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, online mı olacak? 2022 açık lise sınav detayları açıklandı