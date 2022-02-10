Türk Mukavemet Teşkilatı nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ne zaman kuruldu?

TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI NEDİR?

TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı), Kıbrıs mücadelesinde çok önemli bir yer edindi. Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük önderliğinde kurulan Türk Mukavemet teşkilatı yani kısa adıyla "TMT", Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu.

Ayrıca Enosis'e karşı çıkmak, Türklere karşı yapılacak saldırıları püskürtmek ve anavatana olan bağlılığı sürdürmek başlıca amaçları arasındaydı.