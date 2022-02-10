CHP’li belediye doğayı talan edecek! Rant için AVM olacak

HALUK KOÇ SAYESİNDE BAŞKAN OLMUŞTU

Yerel seçimlerde CHP'den Burhaniye Belediye Başkanı aday adayı olan Ali Kemal Deveciler, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç'un dünürü olması hasebiyle, Başkanlığa aday gösterilmişti.CHP'li bir çok isim ve partili de Deveciler'in adaylığına tepki göstermiş ve bazı partililer ise parti üyeliğinden bile istifa etmişti. Deveciler'in, içinde zeytin ağaçlarının bulunduğu 24 Bin metrekarelik alanı AVM inşaatı için adeta talan etmesi büyük tepkilere neden oldu.