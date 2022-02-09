CHP troll hesapları mı fonluyor? CHP’de yalan sistemi nasıl işliyor?

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce "sosyal medya trolleri" ifadesini kullanmıştı. Ancak, CHP Genel Merkezi'nin gönüllü adı altında "sosyal medya destekçisi" görevlendirmeleri yaptığı ortaya çıktı

Kenan Kıran: Biz bunu nereden gördük. CHP'Lİ bir Meral Balcı Güneş. Sosyal medyada ve internet sitelerinde de haber oldu. Kendisinin sosyal medyada, troll paylaşımlara destek olmak için üye olduğunu gösteren mesajı paylaştı. "Sayın üyemiz, CHP tarafından sosyal medya paylaşım destekçisi olarak görevlendirildiniz. Katkılarınız partimiz için çok değerlidir." şeklinde bu üyesine bu mesajı geçmiş. yani bir bakıma CHP adına trolllük yapmak için parti bir organizasyon yapmış. Bu haber olduktan sonra bu formun ismi gönüllü formu olarak değişti. Yani sistem hala devam ediyor.