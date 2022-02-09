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CHP troll hesapları mı fonluyor? CHP’de yalan sistemi nasıl işliyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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CHP troll hesapları mı fonluyor? CHP’de yalan sistemi nasıl işliyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kendisine yönelik trol hesapların hakaret ettiğini savunmuştu. Ancak CHP Genel Merkezi’nin 13. Katında tam da bu faaliyetleri yürütmeye yönelik ekip oluşturulduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili gerçekleri Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran önemli bilgiler paylaştı.

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CHP'nin kozmik odalarının sırrı bir bir ortaya çıkıyor. Genel Merkez'deki 14. Kattan sonra şimdi de 13. Kat gündemde.

Kenan Kıran: Yalanın merkezi, gerçek dışı bilgilerin merkezinin CHP Genel Merkezi'nin 13. katında organize edildiği, CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel tarafından bu organizasyonun yönetildiği bilgisine ulaştık.

Yalan haberler sosyal medyada nasıl yayılıyor, CHP yalan haberleri finanse mi ediyor? Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber ekranlarında anlattı

Kenan Kıran: 13. katta Onursal Adıgüzel CHP İstanbul Milletvekili Bilişimden sorumlu genel başkan yardımcısı bu ekibin başında ve iddia o ki, sosyal medya da yansıdı, Erdoğan Toprak'ın da bu organizasyonun finans ayağını yönettiği iddia ediliyor.

Elde edilen şemada yalan haberin üretim sürecinde belediyeler ve ajansların da katkısı büyük.

Kenan Kıran: Ve bu şemada ikiye ayrılıyor. Belediyeler ve ajanslar. Belediyeler İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir de devam ediyor. Birçok büyük şehir belediyesi. Ajanslar İstanbul'da ajans ve Ankara'da da bu ajansların organizasyonu yönettiği ifade ediliyor.

Kıran, troll hesapların İstanbul'da beyaz masa çalışanları tarafından yönetildiğini söyledi.

Kenan Kıran: Ciddi anlamda reklama büyük para ayrılıyor. Ve bunların da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Beyaz Masa'da çalışan kişilerin bu trol, bot, sit organizasyonunda yer aldığı, gerçek isimleri hepsi var. İBB Beyaz Masa'da çalışanların bu yalan organizasyonunda yer aldığı ve çalıştıkları Medya AŞ. ve Kültür AŞ'nin ciddi anlamda para aktardığına yönelik veriler, faturalar bize ulaştı.

Peki, sanatçılar, gazeteciler ve trol hesaplar CHP Genel Merkezi'nde organize edilen yalan haber ağının neresinde?

Kenan Kıran: Medya devreye giriyor. Bu ben yine bir gazetecinin ismini vermiyorum. Bir sosyal medya röportajında "Ben merkez medyada çalışıyorum, aldığım para 5 bin 500 TL." Ama lük yaşantısı var. Bu paranın kaynağı, menbahı nereden geliyor? Bakıyorsunuz, annesi ya da eşinin tarafında maddi anlamda bir şey yok.

İşte bu paralar, İçişleri Bakanımız bunu açıkladı. "30 bin, 50 bin lira alan gazetecileri biliyoruz, çıkacak" dedi. Troller, sanatçılar, Gökhan Özoğuz'du herhalde. Ekrem İmamoğlu'yla ilgili enteresan, saçma sapan paylaşımlarda bulunuyor. Bu paylaşımın ardından bir bakıyoruz İBB'nin tüm ekinliğinde. Mesela sanatçıların son dönemde bu kampanyaya öncülük ettiğini görüyoruz.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce "sosyal medya trolleri" ifadesini kullanmıştı. Ancak, CHP Genel Merkezi'nin gönüllü adı altında "sosyal medya destekçisi" görevlendirmeleri yaptığı ortaya çıktı

Kenan Kıran: Biz bunu nereden gördük. CHP'Lİ bir Meral Balcı Güneş. Sosyal medyada ve internet sitelerinde de haber oldu. Kendisinin sosyal medyada, troll paylaşımlara destek olmak için üye olduğunu gösteren mesajı paylaştı. "Sayın üyemiz, CHP tarafından sosyal medya paylaşım destekçisi olarak görevlendirildiniz. Katkılarınız partimiz için çok değerlidir." şeklinde bu üyesine bu mesajı geçmiş. yani bir bakıma CHP adına trolllük yapmak için parti bir organizasyon yapmış. Bu haber olduktan sonra bu formun ismi gönüllü formu olarak değişti. Yani sistem hala devam ediyor.

CHP troll hesapları mı fonluyor? CHP TROLL HESAPLARI MI FONLUYOR?
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