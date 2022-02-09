10 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Valilik MEB açıklamaları 10 Şubat okullar tatil mi?
10 Şubat kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat okullar tatil mi? Valilik MEB açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından takip ediliyor. Çetin kış şartları ve kar yağışının etkili olduğu illerde eğitim öğretime ara verilebiliyor. Ulaşım durumuna göre, Valilik kararlarıyla okullar tatil ediliyor. Bu nedenle, 10 Şubat kar tatili olan iller listesi sorgulanıyor. Peki; 10 Şubat okullar tatil mi?
10 Şubat kar tatili olan iller hangileri? 10 Şubat okullar tatil mi? Birçok ilde yaşanan yoğun kar yağışı, eğitim öğretimi de olumsuz anlamda etkiliyor. Öğrenciler ve veliler, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kar tatili olup olmadığını merak ediyor. 10 Şubat kar tatili olan iller hangileri sorusunun cevabı araştırılıyor.
10 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?
10 Şubat Perşembe günü için alınmış herhangi bir kar tatili kararı henüz bulunmuyor. Konuyla ilgili bir karar alındığı takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve Sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde görülecek olan yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
SICAKLIK 4 İLA 8 DERECE AZALIYOR
Hava sıcaklığının; iç ve batı 4 ila 8 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Karaman, Niğde, Aksaray ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON UYARISI
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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