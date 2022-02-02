HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasında yeni gelişme! Kritik gün yarın...

HDP'Lİ GÜZEL'İ HDP'Lİ DEMİR SAVUNDU

Hukukçu milletvekillerinden oluşan Hazırlık Komisyonu'nun, bu süreçte çalışmalarına devam ettiğini belirten Can, şöyle konuştu:

"Biz savunmaya öncelik verelim, dokunulmazlık dosyasını değerlendirme sürecine devam edelim, kendisi gelir ya da bir milletvekilini görevlendirirse savunmayı öncelediğimiz için her ne kadar süre vermiş olsak da dinleriz dedik. Bu meyanda HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir geldi, komisyonda 'Savunma yapacağım.' dedi. Yetki belgesini oluşturduk, tutanak altına aldık ve savunmasını yaptı. Yaklaşık 1 saat süren savunma yaptı. Savunma sırasında milletvekili arkadaşlarımızın soruları oldu, kendisi onlara da cevap verdi. Bu arada ben de diğer komisyon üyelerine, değerlendirmelerini yapmak üzere söz verdim."