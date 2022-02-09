09 Şubat 2022, Çarşamba
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu ve Muttaki, Kabil'deki dahil Afganistan’daki havaalanlarının Türkiye-Katar ortaklığında işletilmesine yönelik görüşmelerdeki son durumu ele aldı.

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